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14:24 26.07.2020

Российские наемники 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток

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Российские наемники 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток

С начала суток воскресенья, 26 июля, по 12.00, российские наемники 4 раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил на Донбассе, боевых потерь в рядах украинских военнослужащих нет, сообщает Минобороны Украины.

"В частности, в утреннюю пору противник обстрелял позиций украинских защитников вблизи Авдеевки, при этом используя минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а из гранатометов различных систем враг вел обстрел опорных пунктов Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Широкино", - сообщил в воскресенье днем представитель пресс-центра Минобороны капитан Михаил Шаравара.

Кроме того, по украинским военнослужащим у н.п.Водяное российские наемники применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.

"В некоторых случаях, украинские военные оперативно открывали адекватный огонь из имеющихся огневых средств, при этом неукоснительно следуя Минским договоренностям", - подчеркнул Шаравара.

По имеющейся в Минобороны Украины информации, с начала текущего дня боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщалось, подразделения из состава ООС начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 01.00 27 июля 2020г.

Теги: #всу #оос #минобороны
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