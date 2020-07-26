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13:45 26.07.2020

Степанов: до 20-25% результатов ПЦР-исследований на коронавирус могут быть ложноотрицательными

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Степанов: до 20-25% результатов ПЦР-исследований на коронавирус могут быть ложноотрицательными

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что по различным данным, ввиду ряда различных факторов до четверти ПЦР-тестов на коронавирус могут давать ложный отрицательный результат.

"Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию. По разным данным, до 20-25% результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными", - сказал он на брифинге в воскресенье, сообщает пресс-служба Минздрава.

Теги: #тестирование #степанов #украина #коронавирус
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