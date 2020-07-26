В начале недели в Украине будет жарко, местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 27 июля, погоду в Украине будет определять жаркий, в западных областях умеренно теплый воздух, при этом в западной части страны, на юго-востоке и в Крыму ожидается повышенная влажность, тогда как на остальной территории – сухо, прогнозируют в Укргидрометцентре.

В понедельник в западных, Житомирской, юго-восточных областях и в Крыму кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, в южной части 18-23°; днем 27-32°, в Одесской и Николаевской областях до 34°, лишь в западных областях 22-27°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 июля самая высокая температура днем была 37,1 в 1909г., самая низкая ночью 7,8 в 1898г.

На вторник, 28 июля, синоптики прогнозируют в западных областях, Крыму и Приазовье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в западных областях 24-29°.

В Киеве 28 июля без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

26 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 22°.