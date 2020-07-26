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09:24 26.07.2020

В Украине за сутки выявлено 920 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 310 человек, 15 новых жертв вируса – СНБО

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В Украине за сутки выявлено 920 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 310 человек, 15 новых жертв вируса – СНБО

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 920 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 310 – выздоровели, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Днем ранее, 25 июля, сообщалось о 1 106 новых инфицированных, 24 июля, сообщалось о 972 заболевших, 23 июля – о 856, 22 июля - о 829 новых случаях, 21 июля было 673 новых заболевших COVID-19.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 64 849 человек, выздоровевших – 35 807, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 605 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 27 437 человек, что на 595 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (130), Ивано-Франковской (88), Ровенской (81) областях и в Киеве (95)

Теги: #коронавирус #украина
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