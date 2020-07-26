В ВСУ за сутки выявили 3 новых случая COVID-19, всего болеет 154 человека

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сейчас болеет 154 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 26 июля в Вооруженных силах Украины болеет 154 человека острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 570 человек, летальных случаев – 5", – сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 работник ВС Украины). Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 1 военнослужащий (Сумская область). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 429 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 91 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 920 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 310 – выздоровели. Днем ранее, 25 июля, сообщалось о 1 106 новых инфицированных, 24 июля, сообщалось о 972 заболевших, 23 июля – о 856, 22 июля - о 829 новых случаях, 21 июля было 673 новых заболевших COVID-19.