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09:31 26.07.2020

Британский премьер реформирует закон о гостайне, разрабатывает новые законы о шпионаже и госизмене

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Британский премьер реформирует закон о гостайне, разрабатывает новые законы о шпионаже и госизмене

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть закон Соединенного Королевства о государственной тайне, чтобы привести его в соответствие с эпохой распространения цифровой информации, сообщила газета Mail on Sunday со ссылкой на источники из администрации главы кабинета министров.

Премьер планирует также разработать и принять новые законы о государственной измене и шпионаже, сообщает издание.

По его оценке, это будет серьезным шагом, направленным на "противодействия угрозам, исходящим от России и Китая".

Теги: #великобритания #законы #премьер
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