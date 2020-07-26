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08:39 26.07.2020

Подозреваемого, который в Запорожье нанес телесные повреждения бойцу "Азова", суд выпустил под залог 40 тыс. грн

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Подозреваемого, который в Запорожье нанес телесные повреждения бойцу "Азова", суд выпустил под залог 40 тыс. грн

В Запорожье 24 июля Коммунарский районный суд избрал меру пресечения с минимальным залогом в 40 тыс. грн ранее осужденному мужчине, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений военнослужащему, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

"Бойцы-побратимы потерпевшего, активисты "Национального корпуса", региональные средства массовой информация 24 июля провели акцию протеста под стенами ГУНП в Запорожской области. Полиция и прокуратура Запорожской области поддерживает позицию общественности и подавать апелляцию, чтобы взять под стражу злоумышленника, который может нести угрозу для других граждан", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

В полиции напомнили, что 21 июля около 23:55 в Коммунарский отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что от одного из торговых центров города к ним доставили местного жителя 1991 года рождения с травмами головы. "В настоящее время состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым, человек находится в коме", – добавили правоохранители.

Отмечается, что после совершения преступления преступник с места происшествия скрылся. Работники полиции установили его личность и местонахождение. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины для проведения дальнейших следственных действий.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции добавили, что ситуация получила широкий общественный резонанс.

Теги: #подозреваемый #суд #запорожье
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