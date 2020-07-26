События

05:10 26.07.2020

На Донбассе, из-за неосторожного обращения с оружием, погиб военнослужащий артиллерийской бригады

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На Донбассе, из-за неосторожного обращения с оружием, погиб военнослужащий артиллерийской бригады

Военный 44-й отдельной артиллерийской бригады Михаил Воронского погиб на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием, сообщила пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады.

"По предварительным данным военнослужащий скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием", – сказано в сообщении на странице бригады в Фейсбуке.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование.

Теги: #жертва #оос #боец
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