На Донбассе, из-за неосторожного обращения с оружием, погиб военнослужащий артиллерийской бригады

Военный 44-й отдельной артиллерийской бригады Михаил Воронского погиб на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием, сообщила пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады.

"По предварительным данным военнослужащий скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием", – сказано в сообщении на странице бригады в Фейсбуке.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование.