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03:53 26.07.2020

SpaceX предпримет 31 июля новую попытку запуска на орбиту очередной партии интернет-спутников Starlink

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SpaceX предпримет 31 июля новую попытку запуска на орбиту очередной партии интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует предпринять 31 июля новую попытку запуска на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск, который первоначально предполагалось осуществить еще в конце июня, несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий на космодроме на мысе Канаверал во Флориде и необходимости дополнительной технической проверки систем.

Очередная, седьмая по счету, попытка старта, как ожидается, будет осуществлена 31 июля в 3:45 по времени Восточного побережья США (в 10:45 по Киеву) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал.

Помимо 57 спутников Starlink, ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 - американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Запуск должен стать десятым по выводу на орбиту группы интернет-спутников Starlink начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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