Прекращение огня на Донбассе дополнительно будут контролировать командированные украинские военные

Украинские военные начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, контроль над выполнением договоренностей будут осуществлять украинские военные с опытом миротворческих миссий, сообщили в штабе ООС.

"Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбуке в субботу вечером.

В информации подчеркивается, что дополнительные меры по усилению режима прекращения огня на выполнение достигнутых договоренностей внедряются на местах. В частности, начиная с 00.01 27 июля, на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

"По масштабу, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции", – отметили в штабе.

В штабе акцентировали внимание на том, что такой шаг позволит "не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН".

"Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие. Так уже неоднократно происходило: предварительные договоренности о прекращении огня с более шести лет боевых действий на Донбассе позволяли говорить об уменьшении количества обстрелов только определенное время, после чего, срывались по вине вооруженных формирований РФ", – добавили в штабе.

Кроме того, с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп украинских и иностранных СМИ. Также штаб ООС возобновляет практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя.