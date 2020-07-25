Съезд "Слуги народа" ориентировочно состоится 21 августа – нардеп Кравчук

Съезд партии "Слуга народа" может состояться 21 августа, сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук.

"И уже ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности глав областных центров", - написала Кравчук в субботу в Фейсбуке.

Она также сообщила, что съезд выдвинет и своего кандидата в народные депутаты на довыборах в парламент по 208 округу.

Как сообщалось, ЦИК назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Валерия Давыденко, избранного в этом избирательном округе. Тело Давиденко было найден в его офисе в Киеве с огнестрельным ранением головы 23 мая.

Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец.