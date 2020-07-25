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22:53 25.07.2020

Экс-претендент на президентский пост Цепкало заявил, что сейчас ему опасно находиться в Беларуси

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Экс-претендент на президентский пост Цепкало заявил, что сейчас ему опасно находиться в Беларуси

Экс-претендент на президентский пост Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало считает, что на данный момент он будет в безопасности в любой стране, кроме Беларуси.

"Мне сейчас опасно находиться в Беларуси. Это совершенно точно. Я совершенно точно знаю, что дана команда меня арестовать и склепать какое-нибудь дело. Детей используют в качестве инструментов давления, но сейчас этого они не смогут уже сделать", - сказал Цепкало в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он добавил, что не видит для себя нигде опасности. "Ни в России, ни в какой-то другой стране мира, кроме как в Беларуси в настоящий момент".

Отвечая на вопрос о своем отношении к интеграции с РФ, Цепкало отметил, что у Беларуси есть много хорошего с Россией. "И отсутствие границ, ...зона свободной торговли у нас работает четко. Этого мы добились и это уже здорово. У нас прекрасная социальная политика совместная... Вот этот социальный блок у нас прекрасно, я считаю, отработан", - считает Цепкало.

Но, по его мнению, нужно понимать, "что есть интересы России, есть интересы Беларуси, если эти интересы совпадают, то это самый хороший союз, который можно себе представить". Однако, считает Цепкало, "сплачивает и страны, и народы, и бизнесы, и людей, когда это на основе взаимной выгоды и уважения. Но главное, чтобы была взаимная выгода". "Если вы понимаете, что со мной выгодно сотрудничать, вы не просто меня кормите. Когда мне выгодно с вами сотрудничать, тогда у нас получается самый сильный союз", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в пятницу стало известно, что Цепкало покинул территорию Беларуси и сейчас находится в Москве вместе с детьми. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси.

Комментируя свой выезд и страны, Цепкало отметил, что о возможном аресте его предупредили друзья в правоохранительных органах - МВД и КГБ. Первое предостережение он получил две недели назад, второе - на днях.

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем, ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, при этом он отмечал, что "не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет". Верховный суд жалобу отклонил.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Теги: #россия #цепкало #беларусь
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