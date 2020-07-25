События

20:48 25.07.2020

Тысячи израильтян готовятся выйти на антиправительственную акцию в Иерусалиме

1 мин читать
Тысячи израильтян готовятся выйти на антиправительственную акцию в Иерусалиме

Тысячи израильтян готовятся выйти в субботу вечером на антиправительственную демонстрацию в Иерусалиме, чтобы призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета The Times of Israel.

Организаторы акций заявили, что если полиция применит водяную пушку для разгона демонстрантов, то они направят жалобу в Верховный суд за несоразмерное и неоправданное применение силы против протестующих.

"Полиция начала использовать водометы, разбрызгивая воду под высоким давлением по протестующим. Это несоразмерное и неоправданное применение силы против них. Использование водометов угрожает безопасности демонстрантов, и в последнее время привело к тяжелым травмам, включая травмы головы и других органов", - говорится в заявлении одного из организаторов протестов.

В нем также утверждается, что, если полиция не заверит организаторов в том, что не собирается использовать водометы, то жалоба отправится в Верховный суд.

Акции протеста в Израиле в последнюю неделю проходят регулярно. Демонстранты недовольны мерами, которое правительство предпринимает для сдерживания коронавируса. Такие акции проходят в Тель-Авиве. Демонстранты, которые выходят на акции протеста в Иерусалиме, недовольны тем, что судебный процесс, в рамках которого Нетаньяху обвиняют в коррупционных преступлениях, заморожен на время эпидемии коронавируса.

Иногда акции протеста перетекают в беспорядки, и полиция Израиля задерживает тех, кто принимает в них участие. Как правило, речь идет о задержаниях нескольких десятков человек, впоследствии их отпускают.

Теги: #ситуация #протесты #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:58 25.07.2020
В Ровенской области зарегистрировано 53 новых случая COVID-19

В Ровенской области зарегистрировано 53 новых случая COVID-19

08:26 24.07.2020
Во Львовской области 126 новых случаев заболевания коронавирусом

Во Львовской области 126 новых случаев заболевания коронавирусом

07:48 24.07.2020
Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 4 млн

Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 4 млн

05:01 23.07.2020
В Китае за сутки выявлены 53 новых случая заражения коронавирусом, 18 из них - в Синьцзяне - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены 53 новых случая заражения коронавирусом, 18 из них - в Синьцзяне - Госкомздрав КНР

04:24 21.07.2020
Трамп не исключает, что сотрудники федеральных сил правопорядка могут быть направлены на противодействие протестующим в крупных городах страны

Трамп не исключает, что сотрудники федеральных сил правопорядка могут быть направлены на противодействие протестующим в крупных городах страны

02:50 21.07.2020
Антиправительственные протесты проходят в Софии и других городах Болгарии

Антиправительственные протесты проходят в Софии и других городах Болгарии

10:22 20.07.2020
В Израиле началась забастовка медсестер и медбратьев, требуют увеличения оплаты труда

В Израиле началась забастовка медсестер и медбратьев, требуют увеличения оплаты труда

05:01 20.07.2020
В Китае за сутки выявлены 35 новых случаев заражения Covid-19, из них 17 активных - в Синьцзяне - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены 35 новых случаев заражения Covid-19, из них 17 активных - в Синьцзяне - Госкомздрав КНР

06:26 18.07.2020
В ВОЗ пока не видят возможности для отправки в Китай большой группы специалистов

В ВОЗ пока не видят возможности для отправки в Китай большой группы специалистов

10:03 17.07.2020
Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня

В Украине с коронавирусом госпитализированы 205 человек

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

В Украине 1106 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 611 - выздоровели, 19 новых жертв вируса

Кабмин утвердил критерии уровней эпидопасности Covid-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня

С Говерлы эвакуируют группу туристов с малолетними детьми

По Техасу в субботу ударит первый в 2020 году ураган - "Ханна"

Пять кораблей НАТО зашли в одесский порт - СМИ

Девять областей не готовы на сегодня к ослаблению карантинных ограничений - Минздрав

Очередная попытка поднять танкер Делфи завершилась неудачей, глава ОГА собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям

Болсонару заявил, что больше не заражен COVID-19

В Украине количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов

В Англии возобновляют работу бассейны и спортзалы после перерыва из-за COVID-19

В ДТП на Киевщине с участием автобуса, грузовика и легковушки один человек погиб, 9 госпитализированы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА