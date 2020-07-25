События

18:57 25.07.2020

С Говерлы эвакуируют группу туристов с малолетними детьми

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С Говерлы эвакуируют группу туристов с малолетними детьми

В субботу, 25 июля, в Раховском районе Закарпатской области спасатели эвакуируют с горы Говерла группу туристов с малолетними детьми, которые попали под сильный ливень, сообщили в пресс служба ГСЧС Украины.

"В настоящее время работники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Их вездеболотоходом "Богун" доставят в с. Лазещина. Остальные группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке в субботу вечером.

По информации спасателей, группа отдыхающих в количестве 13 человек, среди которых шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет, попала под сильный ливень.

Туристы обратились за помощью и к месту их пребывания были направлены четверо спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения с.Лазещина.

"В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами", – отметили в ГСЧС.

Теги: #эвакуация #говерла #туристы
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