Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Опытного противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, а по опорным пунктам ООС вблизи Водяного и Авдеевки зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По украинским военным вблизи Попасной и Орехово, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники использовали минометы 120-го калибра.

Неподалеку Троицкого и Новозвановки противник применил 120-ти и 82-х мм минометы, а также - крупнокалиберные пулеметы. В районе Новоалександровки зафиксирован огонь из минометов 120-го калибра, а у Причепиловки - из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

"На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – сказано в сообщении.