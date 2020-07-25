События

19:11 25.07.2020

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Опытного противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, а по опорным пунктам ООС вблизи Водяного и Авдеевки зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По украинским военным вблизи Попасной и Орехово, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники использовали минометы 120-го калибра.

Неподалеку Троицкого и Новозвановки противник применил 120-ти и 82-х мм минометы, а также - крупнокалиберные пулеметы. В районе Новоалександровки зафиксирован огонь из минометов 120-го калибра, а у Причепиловки - из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

"На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 25.07.2020
Российские наемники с начала субботы обстреляли украинские позиции возле Водяного, Причепиловки и Опытного

Российские наемники с начала субботы обстреляли украинские позиции возле Водяного, Причепиловки и Опытного

08:11 25.07.2020
Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

18:11 24.07.2020
Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в среду, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в среду, украинские военнослужащие не пострадали

15:12 24.07.2020
Российские наемники блокируют проезд миссии ОБСЕ через КПВВ на Донбассе

Российские наемники блокируют проезд миссии ОБСЕ через КПВВ на Донбассе

07:30 24.07.2020
Российские наемники 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Российские наемники 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

18:07 23.07.2020
Объявленное с 27 июля перемирие покажет политическую волю сторон к установлению мира на Донбассе – Таран

Объявленное с 27 июля перемирие покажет политическую волю сторон к установлению мира на Донбассе – Таран

17:51 23.07.2020
Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно

Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно

17:50 23.07.2020
Президент Швейцарии отметила важность дороги Северодонецк-Станица Луганская

Президент Швейцарии отметила важность дороги Северодонецк-Станица Луганская

17:31 23.07.2020
Российские наемники дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет

Российские наемники дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет

07:15 23.07.2020
Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине с коронавирусом госпитализированы 205 человек

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

В Украине 1106 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 611 - выздоровели, 19 новых жертв вируса

Кабмин утвердил критерии уровней эпидопасности Covid-19

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в среду, украинские военнослужащие не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

С Говерлы эвакуируют группу туристов с малолетними детьми

По Техасу в субботу ударит первый в 2020 году ураган - "Ханна"

Пять кораблей НАТО зашли в одесский порт - СМИ

Девять областей не готовы на сегодня к ослаблению карантинных ограничений - Минздрав

Очередная попытка поднять танкер Делфи завершилась неудачей, глава ОГА собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям

Болсонару заявил, что больше не заражен COVID-19

В Украине количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов

В Англии возобновляют работу бассейны и спортзалы после перерыва из-за COVID-19

В ДТП на Киевщине с участием автобуса, грузовика и легковушки один человек погиб, 9 госпитализированы

Бывший игрок "Барселоны" Хави заболел коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА