По Техасу в субботу ударит первый в 2020 году ураган - "Ханна"

Национальный ураганный центр США предупредил о том, что в субботу на штат Техас обрушится первый в этом году ураган, передает CBC News.

Ураган "Ханна" движется со скоростью 120 км в час. Ожидается, что он принесет с собой ливни, мощные ветры, штормовые волны, не исключается и торнадо. По данным канала, он обрушится на штат после полудня или вечером. Метеорологи предупреждают, что в ночь на воскресенье может выпасть от 152 до 300 мм осадков.

Ураган "Ханна" сформировался в Атлантическом океане как тропический шторм, и затем усилился до урагана. И это только один из трех крупных тропических штормов, о которых в субботу сообщает американский ураганный центр.

Еще один тропический шторм под названием "Гонсало" подходит к Карибскому бассейну. Он движется со скоростью 28 км в час на запад. Во время шторма может выпасть от 25 до 76 мм осадков. Ожидается, что примерно в ночь на понедельник он рассеется.

Кроме того, к Гавайским островам приближается шторм "Дуглас", метеорологи полагают, что он пройдет поблизости северной части Большого острова и может вызвать оползни.