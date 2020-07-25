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18:07 25.07.2020

Пять кораблей НАТО зашли в одесский порт - СМИ

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Пять кораблей НАТО зашли в одесский порт - СМИ

В субботу пять участвующих в учениях «Си Бриз-2020" кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2 зашли в одесский порт, сообщает местный портал "Думская".

Первыми, около 7 часов, ошвартовались в военно-морской базе «Юг», что в Практической гавани, корветы — румынский «Контрадмирал Себастиан» (борт 264) и болгарский «Бодрый» (борт 14). К 9.00 в порт начали прибывать основные ударные силы «Си Бриза» - фрегаты: испанский (флагман SNMG2) F101 «Альваро де Базан», турецкий F243 «Йылдирим» и румынский F222 «Регина Мария».

Все корабли уже не раз гостили в Одессе, кроме испанского, который впервые в Черном море и в Одессе, сообщает "Думская". Экипаж испанского флагмана на этих учениях отличился — летчики сумели провести успешную спасательную операцию по доставке травмированного американского моряка с эсминца «Портер» DDG78 на Школьный аэродром Одессы.

Alvaro de Bazan оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системой «Иджис». Основное ударное оружие корабля — противокорабельные ракеты «Гарпун». Кроме того, у него есть 48 шахт вертикального пуска Мк.41 для различных ракет, торпедные установки и артиллерийское вооружение. «Базан» несет один противолодочный вертолет SH-60 «СиХоук».

Корабли простоят в Одессе до 28 июля.

Теги: #одесса #нато
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