Очередная попытка поднять танкер Делфи завершилась неудачей, глава ОГА собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям

Очередная попытка поднять затонувший в Одессе танке Delfi завершилась неудачей, глава Одесской обгосадминистрации Максим Куцый.собирает экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ОГА

Буксиры оказались технически не в состоянии вернуть затонувший танкер Delfi на ровный киль. Во время очередной попытки разорвался металлический трос, который должен был поставить судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены, сообщает пресс-служба

«Администрация морских портов Украины должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ. Для этого я завтра собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в ОГА", - заявил Куцый

По его словам, "на днях" будет обнародован совместный с Министерством инфраструктуры план подъема. Глава Одесской ОГА добавил, что АМПУ в кратчайшие сроки должна взять на себя реализацию "ликвидации и уборки танкера с городского пляжа".

В пятницу АМПУ объявили тендер на проведение работ по ликвидации танкера с побережья городского пляжа Одессы. Начальная стоимость – 25 млн грн.

Ранее Куцый обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной и предложил правительству предоставить полномочия АМПУ как ответственной службе принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

В ноябре 2019 года в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы – судно сорвало с якоря. В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор. 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины).

4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал тогда президент.

13 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что контролирует ход работ по подъему танкера Delfi в Одессе, и при условии ясной погоды и отсутствия волн они будут завершены до 20 июля.

21 июля АМПУ потребовала от судовладельца танкера Delfi передать ему право эвакуировать аварийный танкер.