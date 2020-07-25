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15:15 25.07.2020

В Украине количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов

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В Украине количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов

С укрупнением районов количество объектов инфраструктуры в виде школ и больниц не сократится до числа районов, заявил первый заместитель председателя фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Больницы отдельно, районы отдельно. Количество больниц, школ, спортивно-юношеских школ, домов ветеранов и другой инфраструктуры не сократится до количества районов. Есть механизм межмуниципального сотрудничества, межрайонного сотрудничества - мы сейчас над ним работаем, и точно государство будет сохранять большинство инфраструктуры", - сказал Корниенко в субботу на брифинге в ходе партийного тренинга "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".

По его словам, предоставление услуг останется на уровне громад, более того, будут созданы мобильные центры для предоставления административных услуг в сёлах и посёлках.

"Для людей это не должно повлиять на качество их жизни, потому что те услуги, которые предоставляются людям, должны предоставляешься в громаде на низовом уровне. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в каждый общине был Центр предоставления административных услуг, есть проект по мобильным ЦПАУ - это такие специальные машины, которые будут ездить по громадам и предоставлять услуги прямо в сёлах и посёлках, чтобы людям не надо было даже в центр громады ехать", - сказал председатель партии.

Он видит одной из ключевых задач на местном уровне в реализации второй очереди медицинской реформы.

"Что касается школ и больниц: этот процесс идёт параллельно, и он начался давно. Сказать, что сейчас мы укрупнили районы, и все закрылось - это неправильно, потому что все закрыли ещё до нас. Наша задача сейчас, во-первых - правильно реализовать вторую очередь медицинской реформы, сейчас мы ее приостановили, нужно дождаться от Минздрава как они это видят и дальше двигаться по этому вопросу", - добавил нардеп.

Как говорит Корниенко, есть предусмотренные механизмы того, как финансировать те объекты инфраструктуры, которые не может обеспечить община в одиночку.

"Что касается опорных школ, то эта реформа идёт на финальных этапах. Наша позиция - каждый случай нужно рассматривать отдельно. Этим должна заниматься местная государственная власть: ОГА и РГА и только в полном контакте с жителями с облсоветами. И если определенная громада говорит о недопустимости закрытия школы, то нужно искать возможности или на уровне межмуниципального сотрудничества, когда несколько громад могут содержать школу, которую не может содержать одна", - добавил первый заместитель председателя фракции.

Теги: #районы #инфраструктура #корниенко
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