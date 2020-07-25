События

15:08 25.07.2020

В ДТП на Киевщине с участием автобуса, грузовика и легковушки один человек погиб, 9 госпитализированы

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В ДТП на Киевщине с участием автобуса, грузовика и легковушки один человек погиб, 9 госпитализированы

 Около 6 утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и легковушки, есть погибшие и травмированные, сообщает патрульная полиция Киевской области

По предварительным данным, водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика было повреждено колесо, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся, говорится в сообщении полиции в Фейсбук.

Вследствие ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Предварительно девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Теги: #киевская_область #дтп
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