Российские наемники с начала субботы обстреляли украинские позиции возле Водяного, Причепиловки и Опытного

Российские наемники с начала субботы три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня трижды. На Луганском направлении около 10:30 враг совершил 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета в сторону наших позиций неподалеку Причепиловки", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Также на Донецком направлении на рассвете противник из минометов калибра 82 мм обстрелял защитников н.п. Опытное. А у н.п. Водяное применил станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Предварительно, потерь среди украинских защитников нет. Потери врага уточняются", - добавили в ведомстве.

Ситуация в районе проведения ООС - контролируемая.