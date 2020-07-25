События

13:22 25.07.2020

В Польше новый рост количества выявленных случаев COVID-19 за сутки

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В Польше новый рост количества выявленных случаев COVID-19 за сутки

В Польше на утро субботы подтверждены 584 новых случая инфицирования COVID-19, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, данные о выздоровевших за сутки отсутствуют, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 24 июля, сообщалось о 458 новых случаях инфицирования, 456 выздоровевших и 4 скончавшихся.

23 июля было 418 новых случаях инфицирования, 402 выздоровевших и 9 скончавшихся.

22 июля было 380 новых заболевших, 368 выздоровевших, 6 жертв.

21 июля было 399 новых случая инфицирования, выздоровели 232, 9 жертв.

20 июля, сообщалось о 279 новых случаях инфицирования, 247 выздоровевших и 3 скончавшихся.

В настоящее время, по данным worldometers.info, активных больных в Польше 8 961 (на 575 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии зафиксированы 42 622 случая инфицирования, умерли 1 664 человек, выздоровели 31 997 человек (цифра соответствует предыдущему дню).

Теги: #коронавирус #польша
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