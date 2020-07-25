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12:45 25.07.2020

В Хмельницкой области произошло ДТП с участием "скорой помощи"

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В Хмельницкой области произошло ДТП с участием "скорой помощи"

В г.Каменце-Подольском правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи, в котором травмировались 9 человек, сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 24 июля, около 18:35 в Каменце-Подольском на перекрестке улиц Пушкинской и Привокзальной. Автомобиль "Хонда Аккорд" столкнулся с каретой экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Так, предварительно установлено, что 30-летний местный житель, управляя автомобилем "Хонда Аккорд" допустил столкновение с каретой экстренной медицинской помощи. "Скорая", как отмечается, двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, транспортируя 75-летнюю пенсионерку в городскую больницу.

В результате ДТП травмировались 9 человек: водитель автомобиля "Хонда Аккорд" и трое его пассажиров, а также водитель "скорой", 63-летний врач, 33-летняя медсестра, больной и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #хмельницкая_область #дтп
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