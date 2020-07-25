В Хмельницкой области произошло ДТП с участием "скорой помощи"

В г.Каменце-Подольском правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи, в котором травмировались 9 человек, сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 24 июля, около 18:35 в Каменце-Подольском на перекрестке улиц Пушкинской и Привокзальной. Автомобиль "Хонда Аккорд" столкнулся с каретой экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Так, предварительно установлено, что 30-летний местный житель, управляя автомобилем "Хонда Аккорд" допустил столкновение с каретой экстренной медицинской помощи. "Скорая", как отмечается, двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, транспортируя 75-летнюю пенсионерку в городскую больницу.

В результате ДТП травмировались 9 человек: водитель автомобиля "Хонда Аккорд" и трое его пассажиров, а также водитель "скорой", 63-летний врач, 33-летняя медсестра, больной и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.