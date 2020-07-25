В Кривом Роге из-за денег похитили мужчину и двое суток держали на привязи в собачьем ошейнике

Правоохранители в Кривом Роге освободили 27-летнего мужчину, которого незаконно удерживали и пытали на привязи и требовал деньги, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Как установили полицейские, потерпевшего похитил знакомый от собственного дома, после чего двое суток держал на привязи и требовал деньги. Действия злоумышленника следователи квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса. Сотрудники Покровского отделения полиции получили информацию об издевательствах над человеком. По словам свидетеля, сосед удерживает человека на привязи в собачьем ошейнике и бьет его", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Так, 24 июля правоохранители обнаружили 27-летнего потерпевшего, который имел на теле многочисленные телесные повреждения, его доставили в больницу. Также в квартире задержали 31-летнего злоумышленника, причастного к преступлению.

Как установили полицейские, мужчина похитил знакомый с подъезда дома. Злоумышленник заставил его сесть в автомобиль и отвез в собственную , а в доме надел на мужчину ошейник и привязал.

"В течение двух дней он издевался над потерпевшим, бил его и требовал деньги. Также отобрал ключи от квартиры, куда впоследствии пришел и украл ценные вещи", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины. За пытки, незаконное лишение свободы и ограбление полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст.127 (пытки) и ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.