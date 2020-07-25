События

12:22 25.07.2020

В Кривом Роге из-за денег похитили мужчину и двое суток держали на привязи в собачьем ошейнике

2 мин читать
В Кривом Роге из-за денег похитили мужчину и двое суток держали на привязи в собачьем ошейнике

Правоохранители в Кривом Роге освободили 27-летнего мужчину, которого незаконно удерживали и пытали на привязи и требовал деньги, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Как установили полицейские, потерпевшего похитил знакомый от собственного дома, после чего двое суток держал на привязи и требовал деньги. Действия злоумышленника следователи квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса. Сотрудники Покровского отделения полиции получили информацию об издевательствах над человеком. По словам свидетеля, сосед удерживает человека на привязи в собачьем ошейнике и бьет его", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Так, 24 июля правоохранители обнаружили 27-летнего потерпевшего, который имел на теле многочисленные телесные повреждения, его доставили в больницу. Также в квартире задержали 31-летнего злоумышленника, причастного к преступлению.

Как установили полицейские, мужчина похитил знакомый с подъезда дома. Злоумышленник заставил его сесть в автомобиль и отвез в собственную , а в доме надел на мужчину ошейник и привязал.

"В течение двух дней он издевался над потерпевшим, бил его и требовал деньги. Также отобрал ключи от квартиры, куда впоследствии пришел и украл ценные вещи", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины. За пытки, незаконное лишение свободы и ограбление полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст.127 (пытки) и ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #похищение #полиция #кривой_рог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:52 25.07.2020
В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения, полиция открыла производства

В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения, полиция открыла производства

16:03 24.07.2020
В Тернополе неизвестный сообщил о минировании ж/д колеи, взрывное устройство не обнаружено

В Тернополе неизвестный сообщил о минировании ж/д колеи, взрывное устройство не обнаружено

13:07 24.07.2020
Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору предприятия "Укроборонпрома" за нанесение государству 5 млн грн убытков

Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору предприятия "Укроборонпрома" за нанесение государству 5 млн грн убытков

11:57 24.07.2020
Полиция Киевщины проводит мероприятия по задержанию вооруженного злоумышленника, застрелившего бизнесмена

Полиция Киевщины проводит мероприятия по задержанию вооруженного злоумышленника, застрелившего бизнесмена

10:32 24.07.2020
Полиция продолжает поиски злоумышленника из Полтавы, удерживавшего в заложниках полицейского

Полиция продолжает поиски злоумышленника из Полтавы, удерживавшего в заложниках полицейского

19:42 23.07.2020
На Харьковщине задержана группа, похитившая местного жителя и требовавшая за него выкуп

На Харьковщине задержана группа, похитившая местного жителя и требовавшая за него выкуп

18:48 23.07.2020
Полиция Киевской области предотвратила незаконное перемещение 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов из зоны ЧАЭС

Полиция Киевской области предотвратила незаконное перемещение 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов из зоны ЧАЭС

17:41 23.07.2020
Полтавский полицейский, который был захвачен в заложники, сейчас чувствует себя хорошо, спецоперация продолжается

Полтавский полицейский, который был захвачен в заложники, сейчас чувствует себя хорошо, спецоперация продолжается

16:09 23.07.2020
Захвативший заложника в Полтаве покинул машину посреди дороги и скрылся в лесопосадке, заложник невредим

Захвативший заложника в Полтаве покинул машину посреди дороги и скрылся в лесопосадке, заложник невредим

13:49 23.07.2020
Захвативший заложника в Полтаве не едет в Киев, его требования выполнять не будут

Захвативший заложника в Полтаве не едет в Киев, его требования выполнять не будут

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине с коронавирусом госпитализированы 205 человек

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

В Украине 1106 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 611 - выздоровели, 19 новых жертв вируса

Кабмин утвердил критерии уровней эпидопасности Covid-19

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в среду, украинские военнослужащие не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

В Китае за сутки выявлены 108 новых случая заражения коронавирусом

В Хмельницкой области произошло ДТП с участием "скорой помощи"

В Украине будет тепло, немного дождливо лишь на западе и севере страны

Австрия с 27 июля ограничивает въезд на территорию страны для граждан Украины

В Южной Корее выявили рекордно высокое суточное число заражений COVID-19 за четыре месяца

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 129 человек, 81 житель столицы выздоровел

В Украине с коронавирусом госпитализированы 205 человек

В ВСУ за сутки 10 новых случаев COVID-19, болеет 147 человек

В Армении 383 новых случая COVID-19 за сутки, 10 пациентов скончались

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА