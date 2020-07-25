В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 129 человек, 81 житель столицы выздоровел

В Киеве количество больных коронавирусной болезнью увеличилось на 129 человек, 81 житель столицы выздоровел, госпитализированы 19 пациентов, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 129 человек. На сегодня в столице уже 7525 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в субботу утром.

Так, за минувшие сутки выздоровел 81 человек. Всего коронавирус преодолели 2748 жителей Киева. В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов, а остальные заболевшие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам мэра, среди заболевших: 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, и 4 девочки от одного года до 17 лет. Также 53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет и четверо мальчиков от 6 до 15 лет. Заболели, в том числе, и двое медиков.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22. В Соломенском – 18. И в Печерском, и Голосеевском - по 16 случаев", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 - за прошедшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксировано 1106 новых инфицированных, 19 человек из числа ранее заболевших скончались, 611 выздоровели.