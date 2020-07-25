В Украине с коронавирусом госпитализированы 205 человек

В Украине по состоянию на утро субботы с коронавирусом госпитализированы 205 человек, у больных наблюдается пневмония, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Также большое количество госпитализированных: 205 человек. 20 человек, которым необходима помощь именно в условиях стационара, в больнице. … Это означает, что у людей пневмония, это означает, что их жизнь под угрозой. И причиной этому есть коронавирусная болезнь", - рассказал Степанов в ходе брифинга в субботу утром.

Министр отметил, что более 85 процентов людей, которые умирают от коронавируса, имеют сопутствующие заболевания или относятся к группе риска.

Как сообщалось, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 - за прошедшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксировано 1106 новых инфицированных, 19 человек из числа ранее заболевших скончались, 611 выздоровели.