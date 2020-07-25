События

10:54 25.07.2020

В Украине с коронавирусом госпитализированы 205 человек

1 мин читать
В Украине с коронавирусом госпитализированы 205 человек

В Украине по состоянию на утро субботы с коронавирусом госпитализированы 205 человек, у больных наблюдается пневмония, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Также большое количество госпитализированных: 205 человек. 20 человек, которым необходима помощь именно в условиях стационара, в больнице. … Это означает, что у людей пневмония, это означает, что их жизнь под угрозой. И причиной этому есть коронавирусная болезнь", - рассказал Степанов в ходе брифинга в субботу утром.

Министр отметил, что более 85 процентов людей, которые умирают от коронавируса, имеют сопутствующие заболевания или относятся к группе риска.

Как сообщалось, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 - за прошедшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксировано 1106 новых инфицированных, 19 человек из числа ранее заболевших скончались, 611 выздоровели.

Теги: #коронавирус #степанов #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 25.07.2020
Австрия с 27 июля ограничивает въезд на территорию страны для граждан Украины

Австрия с 27 июля ограничивает въезд на территорию страны для граждан Украины

10:54 25.07.2020
В Южной Корее выявили рекордно высокое суточное число заражений COVID-19 за четыре месяца

В Южной Корее выявили рекордно высокое суточное число заражений COVID-19 за четыре месяца

10:54 25.07.2020
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 129 человек, 81 житель столицы выздоровел

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 129 человек, 81 житель столицы выздоровел

10:26 25.07.2020
В ВСУ за сутки 10 новых случаев COVID-19, болеет 147 человек

В ВСУ за сутки 10 новых случаев COVID-19, болеет 147 человек

10:24 25.07.2020
В Армении 383 новых случая COVID-19 за сутки, 10 пациентов скончались

В Армении 383 новых случая COVID-19 за сутки, 10 пациентов скончались

10:24 25.07.2020
В Киргизии за сутки 877 заражений COVID-19, скончались 38 человек

В Киргизии за сутки 877 заражений COVID-19, скончались 38 человек

10:24 25.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

10:01 25.07.2020
В Украине 1106 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 611 - выздоровели, 19 новых жертв вируса

В Украине 1106 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 611 - выздоровели, 19 новых жертв вируса

09:05 25.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 638 тыс., число инфицированных - 15,6 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 638 тыс., число инфицированных - 15,6 млн

08:55 25.07.2020
Спасатели обезвредили 70 взрывоопасных предметов на Донбассе

Спасатели обезвредили 70 взрывоопасных предметов на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

В Украине 1106 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 611 - выздоровели, 19 новых жертв вируса

Кабмин утвердил критерии уровней эпидопасности Covid-19

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в среду, украинские военнослужащие не пострадали

Архиепископ Климент получил постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Донецкой и Хмельницкой областях огонь уничтожил несколько десятков га пшеничного поля

Информация о минировании аэропорта Хабаровска в России не подтвердилась

Украина примет участие в детском Евровидении-2020

Врач, по вине которого пациент ослеп на один глаз, предстанет перед судом

Участники АТО и семьи погибших военных получат дополнительные льготы

Осенью начнется капремонт части Большой окружной дороги

Экспорт украинских товаров в Египет за 2019 г. вырос на 44,8%

В Канаде рост числа заболевших COVID-19 продолжает снижаться

За сутки на Ровенщине зафиксировано 120 случаев коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА