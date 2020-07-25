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10:24 25.07.2020

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

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Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 8 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром.

Так, наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Ровенской области (143 случая) и Киеве (129), Львовской области (114).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 50 новых случаев заболевания COVID-19 и 27 – выздоровления, сейчас в области болеет 540 человек (на 23 больше за сутки);

- в Волынской области подтвержден 57 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 61 случай выздоровления, сейчас в области болеют 918 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области зафиксировано 15 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 219 человек (на 14 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 12 новых случаев заболевания, случаев выздоровления и смерти не зафиксировано. Сейчас болеет 329 человек (на 12 больше за сутки);

- в Житомирской области 21 человек заболел и 26 выздоровели, сейчас болеет 301 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 68 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 15 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 769 человек (на 51 больше за сутки);

- в Запорожской области 13 новых заболевших и 9 случаев выздоровления, сейчас болеет 128 человека (на 4 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 85 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 35 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 362 человек (на 48 больше за сутки);

- в Киеве 129 новых случаев заболевания и 81 – выздоровления, сейчас болеет 4 648 человек (на 48 больше за сутки);

- в Киевской области 40 новых заболевших и 50 человек выздоровели, сейчас болеет 841 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Кировоградской области зафиксирован 1 случай заболевания, 2 человека выздоровели, сейчас болеет 31 человека (на 1 меньше за сутки);

- в Луганской области 1 новый случай заболевания и 3 случая выздоровления за сутки, сейчас болеет 31 человека (на 2 меньше за сутки);

- во Львовской области подтверждены 114 новых случаев заболевания COVID-19, 5 - смерти и ем одного случая выздоровления, сейчас болеют 6 556 человек (на 108 больше за сутки);

- в Николаевской области 3 новых случая заболевания и 4 – выздоровления, сейчас болеет 98 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Одесской области 97 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 1 – выздоровления, сейчас болеет 1 576 человек (на 94 больше за сутки);

- в Полтавской области 10 новых случаев заболевания и 3 – выздоровления, сейчас болеет 55 человек (на 7 больше за сутки);

- в Ровненской области 43 новых случаев заболевания и 129 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 116 человек (на 14 больше за сутки);

- в Сумской области 14 новых случаев заболевания и 2 – выздоровления, сейчас болеет 75 человека (на 12 больше за сутки);

- в Тернопольской области 68 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 16 – выздоровления, сейчас болеют 936 человек (на 49 больше за сутки);

- в Харьковской области 65 новых случаев заболевания и 34 - выздоровели, сейчас болеют 1 341 человек (на 31 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 1 новый случай заболевания и 3 случая выздоровления, сейчас болеет 15 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области зафиксированы 16 новых случаев заболевания и 5 – выздоровления, сейчас болеют 136 человек (на 11 больше за сутки);

- в Черкасской области 9 человек заболели и 8 – выздоровели, сейчас болеют 208 человек (на 1 больше за сутки);

- в Черновицкой области 63 новых случая заболевания, 1 – смерти и 92 человека выздоровели, сейчас болеет 1 378 человек (на 30 меньше за сутки);

- в Черниговской области 11 новых случаев заболевания и 4 – выздоровления, сейчас болеет 235 человек (на 7 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 - за прошедшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксировано 1106 новых инфицированных, 19 человек из числа ранее заболевших скончались, 611 выздоровели.

Теги: #коронавирус #украина
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