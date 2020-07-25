В Киргизии за сутки 877 заражений COVID-19, скончались 38 человек

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 877 новых заражений коронавирусом COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией, общее число таких случаев в стране превысило 32 тыс., сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в субботу.

"На 25 июля по республике зарегистрировано 877 новых случаев СOVID-19 и внебольничной пневмонии, всего 32 тыс. 124", - сказала Акматова.

По ее словам, за сутки зафиксировано 38 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса в Киргизии, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 249 человек.

По ее словам, за минувший день из стационаров выписаны 1 тыс. 165 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 19 тыс. 203 человек.

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.