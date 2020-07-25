События

10:24 25.07.2020

В Киргизии за сутки 877 заражений COVID-19, скончались 38 человек

1 мин читать
В Киргизии за сутки 877 заражений COVID-19, скончались 38 человек

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 877 новых заражений коронавирусом COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией, общее число таких случаев в стране превысило 32 тыс., сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в субботу.

"На 25 июля по республике зарегистрировано 877 новых случаев СOVID-19 и внебольничной пневмонии, всего 32 тыс. 124", - сказала Акматова.

По ее словам, за сутки зафиксировано 38 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса в Киргизии, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 249 человек.

По ее словам, за минувший день из стационаров выписаны 1 тыс. 165 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 19 тыс. 203 человек.

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

Теги: #коронавирус #киргизия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 25.07.2020
Австрия с 27 июля ограничивает въезд на территорию страны для граждан Украины

Австрия с 27 июля ограничивает въезд на территорию страны для граждан Украины

10:54 25.07.2020
В Южной Корее выявили рекордно высокое суточное число заражений COVID-19 за четыре месяца

В Южной Корее выявили рекордно высокое суточное число заражений COVID-19 за четыре месяца

10:54 25.07.2020
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 129 человек, 81 житель столицы выздоровел

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 129 человек, 81 житель столицы выздоровел

10:54 25.07.2020
В Украине с коронавирусом госпитализированы 205 человек

В Украине с коронавирусом госпитализированы 205 человек

10:26 25.07.2020
В ВСУ за сутки 10 новых случаев COVID-19, болеет 147 человек

В ВСУ за сутки 10 новых случаев COVID-19, болеет 147 человек

10:24 25.07.2020
В Армении 383 новых случая COVID-19 за сутки, 10 пациентов скончались

В Армении 383 новых случая COVID-19 за сутки, 10 пациентов скончались

10:24 25.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

10:01 25.07.2020
В Украине 1106 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 611 - выздоровели, 19 новых жертв вируса

В Украине 1106 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 611 - выздоровели, 19 новых жертв вируса

09:05 25.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 638 тыс., число инфицированных - 15,6 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 638 тыс., число инфицированных - 15,6 млн

01:42 25.07.2020
В Канаде рост числа заболевших COVID-19 продолжает снижаться

В Канаде рост числа заболевших COVID-19 продолжает снижаться

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине с коронавирусом госпитализированы 205 человек

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины

В Украине 1106 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 611 - выздоровели, 19 новых жертв вируса

Кабмин утвердил критерии уровней эпидопасности Covid-19

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в среду, украинские военнослужащие не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели обезвредили 70 взрывоопасных предметов на Донбассе

Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Донецкой и Хмельницкой областях огонь уничтожил несколько десятков га пшеничного поля

Информация о минировании аэропорта Хабаровска в России не подтвердилась

Украина примет участие в детском Евровидении-2020

Врач, по вине которого пациент ослеп на один глаз, предстанет перед судом

Участники АТО и семьи погибших военных получат дополнительные льготы

Осенью начнется капремонт части Большой окружной дороги

Экспорт украинских товаров в Египет за 2019 г. вырос на 44,8%

За сутки на Ровенщине зафиксировано 120 случаев коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА