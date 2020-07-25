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10:01 25.07.2020

В Украине 1106 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 611 - выздоровели, 19 новых жертв вируса

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В Украине 1106 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 611 - выздоровели, 19 новых жертв вируса

В Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 - за прошедшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксировано 1106 новых инфицированных, 19 человек из числа ранее заболевших скончались, 611 выздоровели, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 24 июля, сообщалось о 972 заболевших, 23 июля – о 856, 22 июля - о 829 новых случаях, 21 июля было 673 новых заболевших COVID-19.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 63 929 человек, выздоровевших – 35 497, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 590 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 842 человек, что на 476 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ровенской области (143) и Киеве (129).

Теги: #коронавирус #украина #снбоу
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