Спасатели обезвредили 70 взрывоопасных предметов на Донбассе

Спасатели из состава Операции объединенных сил за минувшие сутки провели обезвреживание 70 взрывоопасных предметов на Донбассе, сообщил пресс-центр ООС.

"Обследовано около семи гектаров местности и изъято и уничтожено семьдесят взрывоопасных предметов. Такая работа была проведена подразделениями ГСЧС из состава Объединенных силы за прошедшие сутки", - говорится в утренней сводке штаба.

Также спасатели помогли местным жителям восстановить 10 домов в прифронтовых населенных пунктах, поврежденных в результате вражеских обстрелов.

"На двадцати объектах инфраструктуры восстановление продолжается. А на контрольных пунктах въезда-выезда в течение суток спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь около тридцати гражданам Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, морские пехотинцы из состава Объединенных сил помогают жителям прифронтового поселка Бердянское на Приазовье.

"Местные жители остались один на один со своей проблемой - постоянным отсутствием воды. Военные помогают им с подвозом питьевой и технической воды", - добавили в штабе.