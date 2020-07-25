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08:11 25.07.2020

Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"24 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук утром в субботу.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки противник трижды применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Наемники также обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово, Лебединского, Пищевика и Широкино, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Новотошковского и Хутора Свободный.

По данным разведки, за минувшие сутки, украинские бойцы ранили одного наемника.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм вблизи Опытно. Также враг привел гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы вблизи Водяного.

Теги: #оос #сводка #украина
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