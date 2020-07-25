События

08:03 25.07.2020

В Донецкой и Хмельницкой областях огонь уничтожил несколько десятков га пшеничного поля

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Вблизи с.Дружба Константиновского района (Донецкой обл.) и вблизи с.Большое Залесье Каменец-Подольского района (Хмельницкой обл.) в пятницу спасатели ликвидировали пожары пшеницы на корню (общая площадь полей 80 и 300 га), сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, 24 июля в 14:53 вблизи с. Дружба Константиновского района на поле КФХ "Династия" (общая площадь 80 га) возник пожар пшеницы на корню. Огонь уничтожил пшеницу на площади 21 га, спасти удалось пшеницу на площади 59 га.

Вместе с тем, в Хмельницкой области 24 июля около 16:00 вблизи с. Большое Залесье Каменец-Подольского района на поле ООО "Энселко Агро" (общая площадь 300 га) возник пожар пшеницы на корню. Огонь уничтожил пшеницу на площади 16 га, удалось спасти пшеницу на площади 284 га.

Теги: #донецкая_область #хмельницкая_область #пожар #украина #пшеница
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