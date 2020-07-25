Информация о минировании аэропорта Хабаровска в России не подтвердилась

Обследование аэропорта Хабаровска завершено, взрывные устройства не обнаружены, но в аэропорту задержали отправку двух рейсов, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта.

"Оперативные мероприятия по обследованию аэровокзала и прилегающей территории завершились только что. Ничего не обнаружено. Персонал и пассажиры вернулись в здание терминала", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за "минирования" в аэропорту Хабаровска задержалась отправка двух рейсов "Уральских авиалиний" в Екатеринбург и компании "Россия" - в Москву. Сейчас идет регистрация на эти рейсы.

Сотрудник пресс-службы также рассказал, что пассажирам самолета компании "Россия", прибывшего в Хабаровск из Москвы, пришлось некоторое время провести на борту воздушного судна из-за работы оперативных служб, которые обследовали терминал, затем пассажиров пропустили через международный терминал аэропорта. В числе пассажиров этого рейса были и московские врачи, которые прибыли в Хабаровск для помощи местным медикам в борьбе с COVID-19.

Как сообщалось, в субботу в 11:30 местного времени из аэропорта Хабаровска эвакуировали персонал и пассажиров, так как в правоохранительные органы поступила информация о "минировании" терминала внутренних линий.