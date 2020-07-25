События

06:39 25.07.2020

Украина примет участие в детском Евровидении-2020

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Украина примет участие в детском Евровидении-2020

В 2020 году Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое состоится 29 ноября в Польше, сообщила пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"В этом году Общественный вещатель присоединится к детскому песенному конкурсу Евровидение-2020, который состоится 29 ноября в Варшаве (Польша). Уже в августе Общественное объявит национальный отбор для участия Украины в конкурсе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лозунг конкурса в 2020 году - "Сдвинь мир" (Move the World) - призван напомнить о силе единства.

В 2019 году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.

 

Теги: #детское #участие #украина #евровидение
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