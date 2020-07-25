Врач, по вине которого пациент ослеп на один глаз, предстанет перед судом

Обвинительный акт в отношении 56-летнего врача-отоларинголога Харьковской областной клинической больницы, подозреваемого в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей (ч.1 ст.140) УК Украины направлен в Дзержинский районный суд города.

"В результате действий медицинского работника пациент потерял зрение на один глаз... Санкция статьи предусматривает лишение врача права занимать должность и заниматься профессиональной деятельностью до 5 лет, а также ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в мае 2018 года в больницу с жалобами на осложнение носового дыхания обратился 38-летний харьковчанин. Врач-отоларинголог обследовал мужчину, поставил диагноз, и через некоторое время пациент был госпитализирован в медицинское учреждение для проведения плановой операции.

Во время оперативного вмешательства врач повредил пациенту зрительный нерв. Из-за этого мужчина полностью ослеп на левый глаз.

Досудебное расследование проводилось следователями отдела по расследованию преступлений следственного управления ГУ Нацполициив Харьковской области, совершенных против жизни и здоровья человека, и продолжалось более 2 лет. В отделе коммуникаций объясняют, что следствие заняло так много времени из-за сложности и длительности судебных экспертиз.

11 июня этого года на основании собранных доказательств врачу-отоларингологу было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.