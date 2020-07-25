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05:22 25.07.2020

Участники АТО и семьи погибших военных получат дополнительные льготы

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Участники АТО и семьи погибших военных получат дополнительные льготы

Участники антитеррористической операции и семьи погибших военных получат дополнительные льготы, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"Участники антитеррористической операции на востоке Украины и семьи погибших военнослужащих получат дополнительные льготы. Такое решение приняли депутаты Киевского городского совета во время пленарного заседания", - говорится в сообщении.

В частности, этим решением утверждается ежемесячная адресная материальная помощь для членов семей погибших, нетрудоспособным родителям, женам (мужьям), совершеннолетним детям, имеющим инвалидность, предоставление средств на приобретение лекарственных средств для семей погибших, компенсация за лечение членов семей погибших, дополнительная льгота по обучению детей участников АТО и членов семей погибших в городских учреждениях внешкольного образования.

Также упрощается система предоставления дополнительных льгот и гарантий для участников АТО и членов их семей.

Теги: #ато #украина #участники #льготы
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