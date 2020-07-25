В Канаде рост числа заболевших COVID-19 продолжает снижаться

Количество заразившихся коронавирусом на территории Канады за последние три недели увеличилось всего на восемь тысяч человек, с начала пандемии зафиксировано 112,5 тыс. инфицированных, следует из последних данных министерства здравоохранения страны.

Наибольший прирост инфицированных коронавирусом в Канаде, население которой достигает 37,6 млн человек, наблюдался в марте-мае, когда ежедневно выявлялось до 1,5 тыс. случаев. Резкое снижение началось с июня.

По данным Минздрава, всего с начала пандемии скончалось почти 8,9 тыс. заболевших. Свыше 3,5 млн человек прошли тестирование, более 98,5 тыс. заболевших выздоровели.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано свыше 58 тыс. случаев заражения. В соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, выявлено 38,2 тыс. инфицированных. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта и Британская Колумбия число заболевших составляет 10 и 3,4 тыс. соответственно.

В провинциях Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране с начала пандемии - около 5,7 тыс. и 2,8 тыс. соответственно.

В северных регионах Канады - в приграничной с Аляской территории Юкон, Северо-Западных территориях, Нунавуте, а также в атлантической провинции Остров Принца Эдварда не выявлено ни одного летального исхода с начала пандемии.