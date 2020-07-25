За сутки на Ровенщине зафиксировано 120 случаев коронавируса

В Ровенской области в пятницу зафиксировано 120 новых случаев коронавирусной болезни, всего 5542 случая, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 24 июля на Ровенщине зарегистрировано 120 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, в Ровенской области сейчас имеем 5542 случая заболевания коронавирусной болезни", - написал Коваль на странице в Фейсбуке.

В частности, это жители из Ровно – 42, г.Острог – 2, Гощанського района - 1 (с.Мнишин). Дубенського района - 8 (Дубно - 6, с.Кривуха, с.Мильча), Здолбуновского района - 9 (Здолбунов - 4, с.Здолбица - 3, пгт Мизоч, с.Пивче), Костопильского района - 46 (г.Костополь - 26 с.Дюксин - 9, с.Ставок - 3, с.Злазне - 2, Малая Любаша - 3, с.Перетоки, с.Жалин, с.Моквин), Ровенского района - 6 (с.Городок - 3, с.Александрия, с.Шпанив, с.Ставки), Рокитновского района - 6 (пгт Рокитное - 4, пгт Томашгород, с.Масевичи).

Возраст заболевшх от 8 до 79 лет.

Кроме того, 92 человека в области умерли от COVID-19.

Вместе с тем, по словам главы региона, число выздоровевших достигло 4327 жителей области.

"Выздоровели 121 человек из большинства районов области", - добавил он.

Также Коваль отметил, что в работе лабораторий остается 240 образцов.