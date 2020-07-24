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23:39 24.07.2020

Зеленский назначил пожизненные стипендии подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность и участникам Второй мировой войны

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Зеленский назначил пожизненные стипендии подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность и участникам Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, а также участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939-1945 лет, сообщила прес-служба Офиса президента.

Оба указа № 291 и № 292 обнародованы на сайте ОП.

Отмечается, что указы вступают в силу со дня их опубликования.

Теги: #зеленский #стипендии #украина #указы
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