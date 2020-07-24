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23:05 24.07.2020

Украина и Египет обсудили шаги по развитию торгово-экономического сотрудничества между странами

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Украина и Египет обсудили шаги по развитию торгово-экономического сотрудничества между странами

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси в телефонном разговоре высоко оценили торгово-экономическое сотрудничество между странами, обсудили дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины выразил заинтересованность в дальнейшем усилении торгово-экономического сотрудничества с Египтом - крупнейшим торговым партнером нашей страны на Африканском континенте и Ближнем Востоке. Владимир Зеленский отметил вклад украинских компаний в обеспечение продовольственной безопасности Египта, а также отметил важность успешной реализации проектов украинских предприятий в этой стране", - говорится в сообщении.

Кроме того отдельно обсуждалась тематика усиления сотрудничества в космической отрасли.

"Учитывая значительный опыт и имеющуюся промышленную и инженерную базу, Украина заинтересована в возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудование для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов. Убежден, наши государства имеют значительный потенциал для сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях", - сказал глава украинского государства.

Также президенты обменялись приглашениями о посещении двух стран после стабилизации ситуации с коронавирусом.

Теги: #египет #сотрудничество #украина #экономика
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