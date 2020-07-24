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22:23 24.07.2020

На Буковине снова выросло число заболевших коронавирусом

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На Буковине снова выросло число заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в пятницу увеличилось еще на 63 человека, сообщил глава региона Сергей Осачук.

"На Буковине 24 июля официально подтверждено еще 63 случая заражения коронавируса. Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5548 человек", - написал Осачук на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в пятницу от коронавируса выздоровели 92 человека.

Кроме того, он подчеркнул необходимость усиления необходимых мер из-за резкого увеличения числа заболевших в сравнении с предыдущими днями.

"Число новых больных сегодня примерно на два десятка больше, чем в предыдущие дни. А потому должны усилить бдительность", - добавил глава ОГА.

Также он отметил, что лабораторный центр обработал 476 образцов.

 

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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