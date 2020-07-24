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22:08 24.07.2020

Поднять танкер Delfi в пятницу не удалось, работы продолжатся в субботу

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Поднять танкер Delfi в пятницу не удалось, работы продолжатся в субботу

Буксирам в пятницу не удалось поднять затонувшее в Одессе судно Delfi, работа по его поднятию продолжится в субботу, сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

"Подготовительные работы по опрокидыванию судна на ровный киль продолжались практически весь день. Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров", - сообщил глава ОГА Максим Куцый.

В пресс-службе подчеркнули, что работы по поднятию судна продолжатся в субботу, 25 июля.

Отмечается, что судовладелец может самостоятельно поднять танкер.

Вместе с тем, глава ОГА отметил необходимость подготовки к принудительному поднятию танкера.

"Надеемся на успех, но вместе с администрацией морских портов Украины и министерством инфраструктуры готовимся к принудительному поднятию судна, чтобы в кратчайшие сроки убрать танкер с городского пляжа", - добавил Куцый.

Как сообщалось, в Одессе на пляже "Дельфин" в пятницу днем шли подготовительные работы по поднятию затонувшего танкера Delfi.

Субподрядчик уже осуществлял попытку поднятия судна, но из-за допущенных ошибок в просчетах сорвало трос.

Ранее руководитель ОГА Куцый обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной и предложил правительству предоставить полномочия АМПУ как ответственной службе принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

В ноябре 2019 года в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы – судно сорвало с якоря. В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор. 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины).

4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал тогда президент.

13 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что контролирует ход работ по подъему танкера Delfi в Одессе, и при условии ясной погоды и отсутствия волн они будут завершены до 20 июля.

21 июля АМПУ потребовала от судовладельца танкера Delfi передать ему право эвакуировать аварийный танкер.

Теги: #delfi #украина #поднятие #одесса
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