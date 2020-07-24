Зеленский приветствует решение Египта о покрытии лечения туристов в случае COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси поблагодарил его за решение египетских властей покрыть лечение украинских туристов в случае заражения коронавирусом.

"Я ценю готовность Абдель Фаттаха ас-Сиси обеспечивать безопасность туристов. Украинцы стали первыми иностранными туристами, посетившими Египет после возобновления международных рейсов. Приветствуем решение о покрытии расходов на лечение наших туристов в случае COVID-19", - написал он в своем Twitter в пятницу.