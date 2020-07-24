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21:03 24.07.2020

ЧАЭС получила разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого пускового комплекса НБК

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ЧАЭС получила разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого пускового комплекса НБК

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" получило от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины отдельное разрешение на осуществление опытно-промышленной эксплуатации первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента (ПК-1 НБК), сообщает пресс-служба охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Глава ведомства Роман Абрамовский отметил, что получение этого документа приблизило объект "Укрытие" к преобразованию в экологически безопасную систему. "В течение года все усилия Чернобыльской АЭС будут направлены на выполнение работ по получению лицензии на переработку, хранения радиоактивных отходов, образующихся на объекте "Укрытие", в рамках эксплуатации конфаймента, включая данный объект", - сказал он.

Решение о выдаче разрешения было принято Госатомрегулирования из вывода государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности заявительных документов и положительных результатов инспекционного обследования ГСП ЧАЭС, проведенного инспекционной комиссией в период 14-17 июля.

"Получение отдельного разрешения на опытно-промышленную эксплуатацию первого пускового комплекса НБК - успешный пример выполнения масштабного международного проекта по завершению строительства уникальной технологической конструкции, который надежно защитит человечество и окружающей среды от воздействия разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС", - отметил заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Шахматенко.

В пресс-службе ведомства сообщили, во время опытно-промышленной эксплуатации должны быть проверены и получены подтверждения того, что системы, конструкции, компоненты ПК-1 НБК и объект в целом функционируют в соответствии с проектом, выявленные недостатки устранены, а новый безопасный конфайнмент приведен в состояние готовности к дальнейшей безопасной эксплуатации.

Теги: #чаэс #конфайнмент
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