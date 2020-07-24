Кабмин утвердил критерии уровней эпидопасности Covid-19

Кабинет министров определил критерии установления четырех уровней эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни Covid-19.

Соответствующим постановлением №641 от 22 июля Кабмин продлил на всей территории страны действие адаптивного карантина с 1 до 31 августа.

В документе отмечается, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах региона устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19.

Уровень эпидемической опасности устанавливается по результатам оценки эпидемических показателей и определяется решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое размещается на официальном информационном портале Кабинета министров Украины.

Согласно постановлению, "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение Covid-19, и может изменяться как для всей территории региона или территории отдельных административно-территориальных единиц региона. В регионе, по которому отсутствует решение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС об установлении уровня эпидемической опасности, применяются противоэпидемические меры, предусмотренные для "зеленого" уровня эпидемической опасности.

Регионом со значительным распространением Covid-19 считается таковой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, составляет более 50%; среднее количество ПЦР- и ИФА-тестирований составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%; показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней.

В случае соответствия региона по признакам региона со значительным распространением Covid-19 более 5 дней подряд Госкомиссия по ТЭБ и ЧС собирается и принимает решение об изменении уровня эпидемической опасности на территории региона или отдельных админединиц с учетом результатов оценки эпидситуации. Такое решение пересматривается не чаще одного раза в пять дней.

В случае отнесения региона по признаку загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, к региону со значительным распространением Covid-19, на территории региона устанавливается уровень эпидемической опасности: "желтый" - при загруженности более 50% количества коек; "красный" - в случае загруженности более 75% количества коек.

На уровне административно-территориальных единиц региона - района или города областного значения уровень эпидемической опасности рассчитывается Министерством здравоохранения с учетом доли отдельной единицы в превышение каждого отдельного показателя на уровне региона: "зеленый" - до 5%; "желтый" - от 5 до 20%; "оранжевый" - от 20 до 50%; "красный" - более 50%. Для расчета такой доли используются показатели коэффициента выявления случаев инфицирования Covid-19 и динамики роста случаев инфицирования Covid-19.

Показатель доли района или города областного значения применяется, если превышение в регионе соответствующего показателя составляет более двух человек на 100 тыс. населения.

В случае одновременного превышения нескольких показателей уровень эпидемической опасности для отдельной административно-территориальной единицы рассчитывается отдельно для каждого показателя и устанавливается на основании высокого уровня.

Отмечается, что "зеленый" уровень эпидемической опасности на территории всего региона устанавливается в случае отсутствия в нем признаков региона с широким распространением Covid-19 более трех дней подряд.

Кроме того, в случае возникновения вспышки заболевания в результате регистрации эпидемически связанных между собой случаев (в местах совместного проживания, совместного обучения и т.д.) решение об установлении уровня эпидемической опасности принимается с учетом эпидемической целесообразности.

Постановление вступает в силу с 1 августа 2020 года.