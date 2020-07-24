В Полтаве открыта первая очередь окружной дороги

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко принял участие в открытии первой очереди автомобильного обхода города Полтавы на трассе М-03 "Киев - Харьков – Довжанский", включающей 5,5 км шоссе, круговую и двухуровневую развязки.

Как сообщается на сайте президента Украины в пятницу, новый участок свяжет дороги М-03 "Киев - Харьков – Довжанский" и М-22 "Полтава – Александрия" и поможет разгрузить областной центр от транзитного транспорта, который движется в сторону Кременчуга.

Тимошенко сообщил, что параллельно идет проектирование второй очереди обхода, чтобы люди, которые направляются в Харьков, могли не заезжать в Полтаву.

Строительство полтавской окружной дороги идет в рамках сотрудничества Украины и Всемирного банка. Общая стоимость проекта - $139 млн 920 тыс. Строительные работы выполняет компания "Онур".

По словам председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александра Кубракова, Полтавская область в этом году - одна из приоритетных для ведомства. В частности, продолжается ремонт автодороги через Полтаву, который будет завершен до конца августа.