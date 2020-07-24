Сбитый в Иране самолет "МАУ" на момент гибели был исправен – МИД

Расшифровка "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Оба ящика были успешно расшифрованы, несмотря на то, что в них были признаки серьезного внешнего повреждения. Важно то, что расшифровка подтвердила, что самолет был исправен, пилоты все делали правильно. В то же время, "черные ящики" подтвердили, что самолет упал в результате акта незаконного внешнего вмешательства, а именно был сбит ракетой", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в пятницу.

Также в ведомстве отметили, что де-юре расшифровка проводилась органами по расследованию авиакатастроф Ирана, однако де-факто она проводилось во французской лаборатории с участием лучших мировых экспертов из США, Канады, Великобритании и Украины.

"Расшифровка "черных ящиков" является лишь одним этапов для проведения технического расследования. Надеемся, что Иран все же проведет и завершит техническое расследование в соответствии с лучшими мировыми стандартами", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, в министерстве указали, что на следующей неделе ожидается прибытие делегации Ирана в Украину для проведения переговоров о компенсанции.

"Позиция Украины на переговоры очень проста и давно известна, как Ирану, так и всем, недавно ее раз в который раз озвучил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: признать свою международно-правовую ответственность, извиниться и дать заверения в неповторении, провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции, провести беспристрастное и независимое уголовное расследование и привлечь всех виновных к ответственности, выплатить надлежащую компенсацию. Это то, чего мы будем требовать от Ирана во время переговоров. Мы хотим, чтобы Иран четко объяснил нам, что именно произошло в то утро. И наказал всех виновных. Приоритетом для нас является установление справедливости для всех жертв катастрофы и их близких", - добавили в пресс-службе МИД.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.