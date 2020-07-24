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19:04 24.07.2020

Во Львовской области директора больницы задержали при получении взятки в $1 тыс. - прокурор

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Во Львовской области директора больницы задержали при получении взятки в $1 тыс. - прокурор

Директора коммунальной больницы в г.Сосновка (Львовская область) задержали сотрудники правоохранительных органов за вымогание и получение взятки в размере $1 тыс., сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко.

"Задержали директора коммунального предприятия в Соснове, который вымогал $1 тыс., за диагноз", - написала Диденко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По ее данным, директор больницы вымогал деньги за оформление документов, подтверждающих наличие у местной жительницы профессионального заболевания дыхательных путей. Эти документы должны стать основой для дальнейших социальных выплат.

В сообщении указано, что у женщины, подавшей документы в больницу, есть реальные проблемы со здоровьем как следствие работы в шахте.

Так, директора больницы задержали в автомобиле во время получения взятки. Как отметила Диденко, задержание стало результатом совместной работы сотрудников прокуратуры, полиции и СБУ.

Сейчас задержанному готовят подозрение и ходатайство об избрании меры пресечение и отстранении от занимаемой должности.

Как сообщает Управление Службы безопасности Украины во Львовской области на странице в Фейсбуке, в рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия.

По данным системы "Youcontrol", директором коммунальной больницы в Сосновке является Владимир Мазур.

Теги: #взятка #львовская #больница
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