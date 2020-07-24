События

18:22 24.07.2020

СБУ усилила безопасность в Киеве после событий в Луцке

1 мин читать
СБУ усилила безопасность в Киеве после событий в Луцке

Служба безопасности Украины принимает все необходимые меры для усиления безопасности, как в Киеве, так и в других регионах страны, основные усилия сосредоточены на предотвращение террористической деятельности в местах массового пребывания людей, сообщает пресс-центр СБУ.

"Конечно, мы обращаем особое внимание на безопасность в столичном регионе независимо от заявлений любых политических сил или представителей местных властей. Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль ситуацией в вопросах безопасности в столице является обычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество", - отметил начальник киевского городского и областного управления СБУ полковник Олег Головаш, подчеркнув, что сейчас происходит постоянная координация между СБУ и коллегами из других правоохранительных органов и местной властью.

Как добавил Головаш, после событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе, согласно "Положению о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий".

Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона.

"Основные усилия сосредоточены на предотвращение террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #сбу #безопасность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 24.07.2020
Новые теплосети, которые прокладывают в Киеве вместо старых аварийных, имеют срок эксплуатации около 50 лет - Пантелеев

Новые теплосети, которые прокладывают в Киеве вместо старых аварийных, имеют срок эксплуатации около 50 лет - Пантелеев

12:55 24.07.2020
Кличко просит СБУ и полицию усилить меры безопасности в столице

Кличко просит СБУ и полицию усилить меры безопасности в столице

12:30 24.07.2020
В Киеве 800км ливневой канализации, большую часть которой не ремонтировали десятилетиями – Кличко

В Киеве 800км ливневой канализации, большую часть которой не ремонтировали десятилетиями – Кличко

12:28 24.07.2020
В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 118 жителей столицы, 121 человек выздоровел, один умер - Кличко

В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 118 жителей столицы, 121 человек выздоровел, один умер - Кличко

11:57 24.07.2020
СБУ идентифицировала всех российских наемников, причастных к гибели украинских военных при освобождении Лисичанска

СБУ идентифицировала всех российских наемников, причастных к гибели украинских военных при освобождении Лисичанска

10:04 24.07.2020
Киевсовет временно установил паевое участие для летних площадок кафе и ресторанов в размере 1 грн

Киевсовет временно установил паевое участие для летних площадок кафе и ресторанов в размере 1 грн

08:20 24.07.2020
Киевский академический театр кукол откроет сезон 8 августа, спектакли будут ставить на летней сцене

Киевский академический театр кукол откроет сезон 8 августа, спектакли будут ставить на летней сцене

06:23 24.07.2020
В Киеве на ул. Славгородская 24 июля частично ограничат движение транспорта

В Киеве на ул. Славгородская 24 июля частично ограничат движение транспорта

19:45 23.07.2020
Полиция Киева за день проверила четыре сообщения об обнаружении подозрительных пакетов и одно - о минировании автомобиля

Полиция Киева за день проверила четыре сообщения об обнаружении подозрительных пакетов и одно - о минировании автомобиля

19:12 23.07.2020
Правоохранители Киева проводят следственные действия в рамках расследования смерти руководителя "Дома милосердия", он пролежал мертвым не менее 5 суток - полиция

Правоохранители Киева проводят следственные действия в рамках расследования смерти руководителя "Дома милосердия", он пролежал мертвым не менее 5 суток - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в среду, украинские военнослужащие не пострадали

Архиепископ Климент получил постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории

В Харькове суд взял под стражу вероятного сообщника "луцкого террориста"

Российские наемники блокируют проезд миссии ОБСЕ через КПВВ на Донбассе

В Черновицкой области произошло землетрясение

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в среду, украинские военнослужащие не пострадали

Архиепископ Климент получил постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории

МАУ сокращает полеты в ЕС до 15 августа из-за продления запрета на свободное пересечение границ Шенгенской зоны

Подготовительные работы по поднятию затонувшего танкера Delfi - крепят трос к одному из буксиров

В Тернополе неизвестный сообщил о минировании ж/д колеи, взрывное устройство не обнаружено

В Харькове суд взял под стражу вероятного сообщника "луцкого террориста"

В деле руководителя "Дома милосердия" Кучапина правоохранители проверят все версии его смерти

Российские наемники блокируют проезд миссии ОБСЕ через КПВВ на Донбассе

В Черновицкой области произошло землетрясение

Рассмотрение апелляции по делу нацгвардейца Маркива начнется в сентябре в Милане

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА