СБУ усилила безопасность в Киеве после событий в Луцке

Служба безопасности Украины принимает все необходимые меры для усиления безопасности, как в Киеве, так и в других регионах страны, основные усилия сосредоточены на предотвращение террористической деятельности в местах массового пребывания людей, сообщает пресс-центр СБУ.

"Конечно, мы обращаем особое внимание на безопасность в столичном регионе независимо от заявлений любых политических сил или представителей местных властей. Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль ситуацией в вопросах безопасности в столице является обычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество", - отметил начальник киевского городского и областного управления СБУ полковник Олег Головаш, подчеркнув, что сейчас происходит постоянная координация между СБУ и коллегами из других правоохранительных органов и местной властью.

Как добавил Головаш, после событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе, согласно "Положению о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий".

Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона.

"Основные усилия сосредоточены на предотвращение террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств", - говорится в сообщении.