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18:11 24.07.2020

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в среду, украинские военнослужащие не пострадали

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Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в среду, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"24 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг трижды открывал огонь по опорным пунктам наших защитников неподалеку н.п.Старогнатовка.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы.

"Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. За текущие сутки, в результате обстрелов противника, потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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